Operazione “Gioiello | 12 furti in casa per un bottino di 120 mila euro | i nomi degli arrestati

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 Oggi, 16 gennaio 2024, in esito ad indagini coordinate dalla Procura Distrettuale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale etneo, nei confronti di 9 persone, in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio. Le indagini, coordinate, nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2021, da questo Ufficio ed eseguite dalla Stazione Carabinieri di San Giovanni La Punta, hanno permesso di acquisire, allo statoatti ed in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese, elementi che dimostrerebbero come, nell’ambito territoriale dei comuni di Catania, Gravina di Catania, San Giovanni la Punta, ...