OpenAI sta realmente agendo per evitare che l’AI sia utilizzata per ingerenze elettorali?

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Più che election day, sarà un election year. Il 2024, infatti, mette insieme una serie di coincidenze che avranno come risultato quello di portare alle urne metà della popolazione mondiale. Non solo le elezioni presidenziali americane, appuntamento di gran lunga più atteso dell’anno: nello scacchiere geopolitico internazionale saranno chiamati a muoversi i cittadini dei 27 Paesi dell’Unione Europea per eleggere i nuovi rappresentanti istituzionali; inoltre, non bisogna dimenticarsi delle elezioni presidenziali in Russia, di quelle in Brasile e in India. E abbiamo citato solo le tornate che coinvolgeranno Paesi con popolazione numerosa. Ma il 2024 coincide anche con l’anno della maturità per tutti gli strumenti di intelligenza artificiale. E già in passato abbiamo visto come elementi automatizzati (si pensi ai bot che hanno conquistato, intorno alla prima metà degli anni Dieci del 2000) ...