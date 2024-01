Open Day all’istituto Don Bosco-Verdi | “Il futuro è gi@ qui”

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024)Daycomprensivo Dondi Qualiano: “Ilè gi@ qui”, il 19 gennaio alle ore 16:00dayDondi Qualiano. Tutti e tre plessi formativi, primaria infanzia e secondaria, saranno aperti al territorio per illustrare l’offerta formativa ad alunni e genitori. Sarà una grande occasione per mostrare il magnifico lavoro compiuto da parte di studenti e professori alle famiglie dei futuri iscritti e non solo. Saranno altresì visitabili i nuovi spazi formativi appena realizzati e quelli in fase di terminazione. Nuove tecnologie sono già a disposizione degli alunni: minirobot e visori per lezioni in realtà virtuale. Per l’occasione saranno allestiti laboratori di musica, di lingue ...