Open Ai punta al business della Difesa | scomparsa la clausola della policy che vietava l’uso di ChatGPT per scopi militari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) La scorsa settimanaAI, casa madre del sistema di intelligenza artificiale, ha cambiato led’uso dei suoi servizi per aprire alla possibilità di impiego nel settore militare. La modifica è stata apportata in maniera discreta, dato singolare per una società, come quella di Sam Altman, che è abitutuata a mettere sotto i riflettori ogni minima novità delel sue ricerche. La notizia è stata scovata per prima dalla testata investigativa The Intercept. Fino al 10 gennaio il decalogo delle regole diAiesplicitamentedei suoi prodotti per “lo sviluppo di armi” e per “attivitàe warfare”. Ora questa seconda voce è, e quella che riguardanegli armamenti è stata riformulata in un ...