Oms | i vaccini anti-Covid hanno salvato 1 | 4 milioni di vite in Europa

Questo è il potere dei. Le prove sono inconfutabili". E per questo, aggiunge Kluge, "la raccomandazione dell'è che le persone a più alto rischio per Covid continuino rivaccinarsi da 6 a ...Questo è il potere dei. Le prove sono inconfutabili'. E per questo, aggiunge Kluge, 'la raccomandazione dell'è che le persone a più alto rischio per Covid continuino rivaccinarsi da 6 a ...(Adnkronos) – “Un nuovo studio condotto dall’Oms Europa ha rilevato che almeno 1,4 milioni di vite nella nostra regione sono state salvate grazie a vaccini anti-Covid sicuri ed efficaci. Senza vaccini ...A dirlo è uno studio condotto dall'Oms. I decessi si sono ridotti del 57 per cento tra dicembre 2020 e marzo 2023 ...