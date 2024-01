Omicidio Nuvolento | quando Raffaella uccise il marito Romano Le urla del figlio registrate dopo il delitto | «Mamma no! Cosa hai fatto?»

(Di martedì 16 gennaio 2024) «Perché? Perché? Noooo, ti pregonooooooooo. Cos’haioooo? Ti prego, È papà….E si sarebbe calmato anche stavolta, non mi avrebbeniente». Le parole sono del 15enne,diRagnoli, 57 anni, eFagoni, operaio di 59 anni. Si tratta di un audio, sentito in aula, e secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera, racconta gli attimiin cuiha accoltellato ilnella loro villetta a, in provincia di Brescia.oramai registrava ogni conversazione. «No – replica lei nell’audio al– si sarebbe calmato solo fino alla prossima volta (…) ti ha puntato un coltello alla gola, ti ha ...

...racconta gli attimi dopo in cui Raffaella ha accoltellato il marito nella loro villetta a,... La moglie "sperava che nel telefono non ci fosse una traccia audio del momento dell'". La ...... trovati dai carabinieri nel suo smartphone, sono entrati nel fascicolo del processo che Raffaella Ragnoli sta affrontando a Brescia per l'di Romano Fugoni, avvenuto a, paese ad ...Pieve Emanuele (Milano) - È stato notato da alcuni operai che stavano effettuando dei lavori l'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuto in un fossato adiacente la piattaforma e ...Raffaela Ragnoli ha sempre sostenuto di aver agito a difesa del figlio: “Ti aveva puntato un coltello alla gola” ...