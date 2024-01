Omicidio di Fausto e Iaio | la Procura apre un nuovo fascicolo | gli assassini dal mondo dell' estrema destra

(Di martedì 16 gennaio 2024) Per il caso del duplicediTinelli e Lorenzo Iannucci, meglio noti come, ladi Milano ha aperto unconoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati. I ...

Per il caso del duplice omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, meglio noti come Fausto e Iaio, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati. I due giovani furono uccisi il 18 marzo del 1978 in via Mancinelli al Casoretto.