Omicidio Anica Panfile | fermato l’ex datore di lavoro legato in passato alla Mala del Brenta I due avevano una relazione

(Di martedì 16 gennaio 2024) Svolta nel delitto della 30enne, trovata cadavere nel fiume Piave a Spresiano (Treviso) nel maggio scorso. I Carabinieri di Treviso, su provvedimento della Procura, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto di Franco Battaggia, 77enne commerciante di pesce nonché ex pezzo grosso della criminalità trevigiana,anchedel. Eradidella donna, con cui aveva anche una. L’accusa è die tentata soppressione di cadavere aggravata. L’uomo era indagato dal giugno scorso nell’inchiesta sull’assassinio della donna di origini romene, madre di quattro figli avuti da una precedente. Battaggia, noto alle cronache criminali venete per ...

