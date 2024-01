Ok della Camera alla riforma della prescrizione

(Di martedì 16 gennaio 2024) Laè stata approvatacon 173 sì e 79 no. Ora il testo passa in Senato

11 gen 01:06 Nato : "Continueremo a fornire assistenza militare all' Ucraina " La Nato 'continuerà a fornire all' Ucraina importante assistenza militare, ... (247.libero)

La Fiera di Bergamo è per la Camera di Commercio in cima alla lista delle priorità del 2024. Il progetto di raddoppio del quartiere fieristico di ... (bergamonews)

In Aula alla Camera ha preso il via la discussione sull’istituzione della figura del “Maestro dell’arte della cucina italiana“. A intervenire è ... (ilfattoquotidiano)

20.35 Prescrizione:ok,passa al Senato Primo via liberaalla riformaprescrizione, voluta dal centrodestra e fortemente sostenuta da Azione e Italia viva. I voti a favore sono 173, mentre sono 79 i contrari. L'esito del voto è stato ...Delmastro esulta prima del voto. Pd, rispetti il Parlamento"Quando sento parlare della necessità della redistribuzione nel nostro Paese ho la sensazione che non si conosca la redistribuzione già in essere con l'Irpef. Ponendo ad esempio la soglia da reddito ...Arriva il sì alla Camera, ma senza norma transitoria c’è il rischio caos ... La maggioranza ha approvato l’ennesima riforma della prescrizione – la quinta in sette anni – che cancella quella negoziata ...