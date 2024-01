“Occhio a Grecia” Grande Fratello | l’allarme di Beatrice a Fiordaliso | “Lasciala perdere”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tensione alle stelle dopo la puntata di ieri del, sotto i riflettori ancoraLuzzi., sempre più amata dal pubblico, che ieri ha sparato a zero su una parte del gruppo. “I gruppi ci sono sempre stati, soltanto che si compattavano contro di me e sembravano più uniti. Adesso non si tratta di gruppi uno contro l’altro, si tratta del fatto che ormai ci conosciamo e si sta più con le persone con cui ci si trova bene”, ha raccontato Bea. >>“Ma lo avete visto?”. Imbarazzo in diretta, il commento di Simona Izzo sull’aspetto del vip: “Ah, non posso dirlo…” Mettendo nel mirino Rosy: “È estrema”. Parole alla quali la chef ha replicato: “Abbiamo avuto un percorso burrascoso, ho dato tanti benefici del dubbio a lei, ci siamo conosciute e avvicinate. Poi non sono più riuscita a reggere la ...

La United Cup 2024 sta per cominciare. Tra Perth e Brisbane inizia la lotta per il primo titolo della stagione 2024 , in un torneo che ha preso il ... (oasport)

... che dal 2020 purtroppo non c'è più, sia mio figlio Piergiorgio non vedevano di buonquesta ... Da Capo Nord, alladove la coppia è stata più volte, passando per la Francia, la Spagna, ma ...Tra seconda metà del VII e la prima metà del VI secolo a. C. , emergono, in, in aree esposte a contatti con popoli del Vicino Oriente o coi territori della Sci zia, "... che hanno unsolo ...«Il Greco. Lo chiamavano così perché veniva dalla Jonica. Secondo alcuni somigliava ai Bronzi di Riace, in particolare a quello con un occhio solo, il vecchio guerriero» ...L'ultima diretta del Grande Fratello ha finalmente portato sotto gli occhi di tutti una delle più recenti dinamiche della casa: la lontananza fra Grecia e Beatrice ...