Nuovo attacco dei ribelli Houthi | colpito un cargo greco nel Mar Rosso

(Di martedì 16 gennaio 2024) La Zografia è stata colpita da un missile attorno alle dieci del mattino locali. Pare che abbia subito danni lievi e che si sita dirigendo verso Suez per una valutazione della situazione. Non vi sarebbero feriti tra l'equipaggio

15 gen 08:33 Bild: " Mosca ha piano segreto per attaccare la Nato da luglio" La russi a avrebbe un piano per attaccare il fianco orientale della Nato ... (247.libero)

...allenatore della Roma 'L'AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato... De Rossi potrebbe anche dare nuovi compiti all', in tal senso da capire il posizionamento di ...Secondo l'ex ambasciatore americano nello Yemen, Gerald Feierstein, "unstatunitense (o di ... Leggi anche Yemen,raid Usa contro Houthi. I miliziani: "Risposta sarà forte ed efficace" ...Dal 19 gennaio 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “IKI – BELLEZZA ISPIRATRICE”, il nuovo album di Francesco Cavestri (Early 17 Records / Universal Music Italia), tra i vinci ...Prove di ritorno, contatti continui per trovare l’intesa: Niang in pole per rinforzare l’attacco del Genoa Prove di ritorno, Niang e il Genoa di nuovo insieme. È una delle opzioni per l’attacco del Gr ...