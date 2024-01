Nuovo allenatore Roma | chi dopo Mourinho? De Rossi ma non solo

(Di martedì 16 gennaio 2024): chi? Laha esonerato il tecnico Josèe ora tutti i tifosi giallosi chiedono chi sarà ilpaga una prima metà di stagione al di sotto delle aspettative. In Serie A,venti giornate, laè al nono posto con 29 punti, ben 8 in meno rispetto allo stesso momento dello scorso campionato. In Europa League i giallohanno superato la fase a gironi ma piazzandosi al secondo posto e quindi a febbraio sono attesi dagli spareggi per accedere agli ottavi (se la vedranno con gli olandesi del Feyenoord). In Coppa Italia la scorsa settimana è arrivata l’eliminazione ai ...

José Mourinho è stato esonerato. La decisione piomba dentro Trigoria dopo i risultati insoddisfacenti della squadra non in linea con gli obiettivi ...

Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022. José Mourinho non è più l'allenatore della Roma. Ad annunciarlo il club giallorosso con un comunicato ufficiale: "L'AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club ... Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro".