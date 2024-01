Nuove regole per gli influencer | pubblicate le linee guida dell’AgCom Multe fino a 250 mila euro

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dall’Agcom arrivano lesugli. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato online le disposizioni, approvate il 10 gennaio all’unanimità. Esse obbligano i content creator al rispetto del Testo unico sui servizi di media audiovisivi, in particolare delle norme su trasparenza e correttezza dell’informazione, tutela dei minori e diritti della persona, trasparenza in materia di comunicazioni commerciali e product placement. Sono soggetti alleglicon almeno un milione di follower e un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2%. Visti i tempi qualcuno ha ribattezzato queste“Decreto Ferragnez”. Il documento sembra stato scritto per mettere ordine al mercato dei content ...

Agcom ha adottato nuove linee guida per regolare il lavoro dei creator online, ma il lavoro di vigilanza non sarà lineare come con i media ... (wired)

