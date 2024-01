Nucleare | il M5s attacca Forza Italia | ' Vuole riportarci al 1994 | i cittadini si sono pronunciati già due volte'

(Di martedì 16 gennaio 2024) In una nota congiunta, i deputati M5s in commissione Attività Produttive Emma Pavanelli, Chiara Appendino e Enrico Cappelletti hanno duramente criticato la posizione disul ritorno del ...

... i deputatiin commissione Attività Produttive Emma Pavanelli, Chiara Appendino e Enrico Cappelletti hanno duramente criticato la posizione di Forza Italia sul ritorno delin Italia, ......nell'ambito economico - produttivo guardando non solo alle fonti rinnovabili ma anche al... - continua sotto - Critica Emma Pavanelli , deputata delin Commissione Attività Produttive a ...In una nota congiunta, i deputati M5s in commissione Attività Produttive Emma Pavanelli, Chiara Appendino e Enrico Cappelletti hanno duramente criticato la posizione di Forza Italia sul ritorno del ...Lo ha detto la deputata regionale trapanese del M5s, Cristina Ciminnisi, a margine del consiglio comunale straordinario di Trapani ...