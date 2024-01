Non sarà facile riempire il vuoto lasciato da Mourinho

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ogni romanista ha tra le più grandi emozioni vissute allo stadio, all’Olimpico o fuori, una partita della Roma di José. La mia è la semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester. Il gol di Tammy Abraham dopo dieci minuti e i restanti ottanta passati ripetendo come un mantra che “se i tuoi colori sventolo, i brividi mi vengono”, con sempre maggiore insistenza, vedendo e non vedendo in mezzo alle bandiere e sciarpe sventolanti. Vedere e non vedere significa che, per capire se la palla ce l’abbiano noi o l’abbiamo persa, se il loro tiro è entrato oppure no, bisogna fidarsi di chi ti sta intorno, bisogna entrare in sintonia con le loro reazioni, rinunciare alla propria individualità, almeno sul piano della percezione, diventare una cosa sola. Una stregoneria collettiva in cuiera lo sciamano, ovviamente, ma i romanisti ...