Non più solo The Row e Khaite | il Quiet luxury oggi si dà davvero una calmata A partire dal prezzo

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 gennaio 2024) Un termine composto il cui significato è poco chiaro, ma che ormai è decisamente entrato nell’immaginario comune, almeno per le amanti della moda. Due parole che aprono un mondo, anzi un guardaroba: quello, all’insegna del minimalismo e dell’eleganza senza sforzo. Composto perlopiù da basici in colori neutri e/o total black, realizzati in materiali di qualità destinati a durare nel tempo. Ma anche e soprattutto da un’apparenza discreta, no logo, all’insegna del less is more. Jennifer ...