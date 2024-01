“Non ho fatto la doccia per 5 settimane e nessuno mi ha detto che puzzavo Ho usato metodi alternativi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Sui social sono sempre di più i profili di creator che promuovo uno stile di vita che incentivi meno sprechi. Nel video di Jessy Muller, però, la ‘viaggiatrice col van‘ si è spinta più in là dei soliti suggerimenti. E’ diventato virale e ha attirato su di sé pareri contrastanti, il contenuto postato dall’ecologista Jessy. La ragazza ha infatti raccontato di non essersi fatta laper 5. Una decisione nei primissimi giorni forzata, a causa della rottura del suo scaldabagno, che però si è trasformata in una ‘challenge’. Nonostante non si sia fatta unacompleta per più di un mese, la vlogger ha ammesso di non aver mai sentitoche l’abbia accusata di puzzare: “Mi mantengo pulita utilizzandoe di tanto in tanto mi concedo il lusso di fare una ...