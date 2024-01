Nodo Sardegna e caso Pedretti | la giornata politica in diretta VIDEO

Il riferimento è alrelativo alla candidatura del centrodestra per le prossime regionali in. Il nome caldo per il partito di Meloni è Paolo Truzzu, inviso al Carroccio, che spingerebbe ...Leggi anche Meloni tira dritto senza Salvini: inTruzzu è il candidato e per le europee l'ipotesi stressare la maggioranza Big bang regionali, la destra è in tilt per il '' e la ...“Dieci più cinque più due… in tutto diciassette milioni per la Lega. Forza Italia sono… vediamo… tredici milioni e mezzo. Noi otto… Niente di strano, insomma: non stiamo chiedendo l’impossibile”. A di ...Con la presentazione dei simboli si chiude la prima scadenza in vista delle urne del 25 febbraio. Con le liste fra una settimana si dovrà scegliere il candidato presidente ...