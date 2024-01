No! Questo video non mostra resti umani nel tunnel della sinagoga di New York

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il 15 gennaio riceviamo una “richiesta” di verifica per undiffuso dall’account Twitter “Fedora Quattrocchi” (@Fedoraquattroc2). La clip mostrerebbe, secondo la narrazione proposta, ciò che avrebbero trovato nelsegretodi New, ossia una lunga serie di scheletriche proverebbero presunti “rituali” e “sacrifici” da parte del gruppo di ebrei, in particolare sui bambini. La scena è circolata in precedenza via Telegram, condivisa con la stessa attribuzione dal canale complottista e antisemita “Libera Espressione” (ne parliamo qui). La narrazione si ricollega alle fantasiesetta QAnon. Ilè vecchio e associato a Parigi. Per chi ha fretta Ilcircola da mesi prima ...

