No | l’aumento della ricchezza non è direttamente correlato all’aumento della povertà

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nel 2020 i cinque uomini più ricchi del mondo avevano complessivamente un patrimonio di quattrocentocinque miliardi di dollari. Stando al nuovo rapporto Oxfam, questa cifra è ora salita a ottocentosessantanove miliardi di dollari. Nel frattempo, i miliardari del mondo sono diventati più ricchi di 3,3 trilioni di dollari nello stesso periodo. I quasi cinque miliardi di persone “più povere” del mondo hanno invece perso venti miliardi di dollari indurante questo periodo. Naturalmente, Oxfam sceglie i dati in modo che si adattino alla sua tesi. Il 2020 è stato deliberatamente scelto come anno di confronto perché in quel periodo si è verificato un massiccio crollo, dovuto al Coronavirus, dei mercati azionari globali. Questo fa sì che i guadagni successivi dei super-ricchi appaiano, in confronto, ancora più alti. E poiché il numero di persone che vivono in ...