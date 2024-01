No | gli spaghetti Barilla non sono fatti con gli insetti

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il 14 gennaio 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato tre giorni prima su Facebook secondo cui bisognerebbe «Boicottare» perché «Contiene farinacei di». Nel post è presente anche la foto di un documento di richiamo, datato 16 novembre 2023, deglitrafilati al bronzo della, azienda italiana attiva nel settore alimentare. Il lotto «I14145863», si legge nel documento, sarebbe «contaminato da». Si tratta di una notizia fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come riportato dal quotidiano Il Secolo XIX, il cartello di richiamo in questione è stato esposto a metà novembre 2023 dalla catena di supermercati Basko nei propri punti di vendita di Imperia e Genova, in Liguria. ...

Francesca racconta delle sue giornate in giro per Napoli, del suo "comfort food" "aglio, olio e peperoncino " e in occasione del "World Pizza Day" carica una sua foto davanti ad una ..."Si tratta di una grande operazione che riguarderà non solo i famosin°5 ma gran parte ... Al tempo stesso, però,stessi dati dicono come l'inflazione dei prodotti alimentari scenda molto ...Chi non conosce e non ha mai mangiato ricette come i bucatini all’amatriciana, le penne all’arrabbiata, le fettuccine alla romana, fatte in casa e dunque sode ed elastiche, e gli spaghetti alla carbon ...METEO Benidorm. PREVISIONI del tempo fino a 15 giorni per Benidorm e Spagna, affidabili e precise. Programma il tuo viaggio a Benidorm ...