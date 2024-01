Niente sedute da remoto | consigliera comunale si dimette dopo il parto

(Di martedì 16 gennaio 2024) Le negano ledae lei si. E’ l’incredibile storia della neomamma edel Pd a Monza, Francesca Dell’Aquila, che è stata “costretta” a rassegnare le proprie dimissioni in seguito al no ricevuto a partecipare alledi consiglioda distanza. “Le dimissioni sono state una mia scelta, ma obbligata”, la denuncia della politica (Facebook)La denuncia dellaDell’Aquila “Horito a settembre e durante la gravidanza ho proposto al mio gruppo consigliare una revisione del regolamento perché consigliere donne in gravidanza prima e mamme e papàla nascita del bambino, potessero assolvere al proprio impegno pubblico a distanza”, ha spiegato la donna. Seppure ...

smart working La consigliera comunale e neomamma Francesca Dell'Aquila si dimette "Lasciare ... Il motivo Non le è stato concesso di partecipare alle sedute da remoto, così, ha deciso di ... «Lasciare un posto vuoto per mesi in aula non sarebbe stato moralmente corretto nei confronti del mio impegno e di chi mi ha eletta» ha detto la consigliera ...