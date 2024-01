Niente da fare per Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 gennaio 2024) Cala il sipario sugli Emmy Awards. La 75esima edizione degli Oscar della tv, prevista per lo scorso settembre e rinviata a causa dello sciopero del sindacato SAG-AFTRA, è andata secondo le previsioni. Trionfano Succession e The Bear. La serie tv ideata da Jesse Armstrong e basata sulle vicende della famiglia Roy, ha fatto il pieno di premi: da miglior serie drammatica a miglior attrice protagonista in serie drammatica, premio andato a Sara Snook. Kieran Culkin è stato premiato come miglior attore protagonista; Matthew Macfayden è stato premiato come miglior attore non protagonista. Succession ha incassato anche i premi per la regia e la sceneggiatura. ...