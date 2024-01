NFL | il Super Wild Card Round vede i crolli di Cowboys e Eagles | brillano Packers | Buccaneers e Bills

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si è chiusa la tre-giorni delche, come tradizione, ha dato il via ufficiale ai Play-offs della NFL. Le sorprese non sono certo mancate, con la NFC che ha visto due “implosioni” clamorose, mentre nella AFC alcuni “grandi vecchi” hanno dato risposte importanti. Andiamo, quindi, are come si sta evolvendo lo scenario in vista del Divisional. AFC Gli Houston Texans demoliscono 45-14 i Cleveland Browns e mettono ancora una volta in mostra un eccezionale CJ Stroud che, all’esordio ufficiale al Play-offs, brilla con 3 td e una partita impeccabile. Nel gelo dell’Arrowhead, invece, i Kansas City Chiefs zittiscono i Miami Dolphins con il punteggio di 26-7 in un clima che dire gelato è dire poco (-25°). Nel terzo match della Conference, i Buffalo ...

Led by Peacock, Browns - Texans delivered a digital Average Minute Audience of 3.1 million viewers - NBC Sports' largest streaming simulcast of angame , excludingBowl LVI. 'From NBC ...L'annuncio dell'addio di Belichick dai Pats è arrivato alla vigilia delWild Card Round , col quale i play - offprendono ufficialmente il via ( tra un mese a Las Vegas sarà tempo di...The Buffalo Bills have enough star power to cause the Kansas City Chiefs all sorts of problems in their bid to repeat as Super Bowl champions.Kyle T. Mosley is the CEO, Managing Editor, and Chief Reporter for Saints News Network, HBCU Legends, and Pelicans Scoop on Sports Illustrated's FanNation channel. Contact me at ...