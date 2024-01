Nel primo giorno di Bologna città 30 | poche multe ma molti chiedono già l' abolizione

Leggi su agi

(Di martedì 16 gennaio 2024) AGI -per il superamento del limite dei 30 km/h e un diffuso abbassamento della velocità in tutte le strade della. Questo il bilancio dell'esordio dia 30Km/h secondo quanto riferisce il comune di. "Bene questa prima giornata, registriamo una risposta positiva nei comportamenti e un rallentamento complessivo della velocità diffuso in tutta la- è il commento dell'assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli -. Ringrazio i cittadini e le cittadine per lo spirito collaborativo con cui oggi si sono messi in strada. Rimaniamo in ascolto delle segnalazioni di cittadini e di coloro che utilizzano l'auto per motivi di lavoro per migliorare nel tempo il provvedimento". Durante ildi entrata in vigore ...