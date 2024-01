NBA 2023 2024 | MLK Day | Davis e James trascinano i Lakers al successo Jazz e Cavs allungano la striscia di vittorie

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ben undici incontri validi per la regular season NBAsono andati in scena in occasione del Martin Luther King Day. I Los Angelestornano ale lo fanno contro i più quotati Oklahoma City Thunder con il punteggio di 112-105. Decisivi i soliti Anthony(doppia doppia da 27 punti e 15 rimbalzi) e LeBron(25 punti e decisivo soprattutto nel finale).anche per i Boston Celtics, capaci di espugnare Toronto per 105-96, mandando ko i Raptors: miglior realizzatore della franchigia Jrue Holiday con 22 punti, del match RJ Barrett con 24. Nonostante i 26 punti di Steph Curry, i Golden State Warriors cadono contro i Memphis Grizzlies, trascinati dal baby GG Jackson, secondo più giovane della storia in NBA a segnare 20 punti in due gare ...