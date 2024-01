Nave colpita da un missile | la guerra si avvicina | tensione alle stelle

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ancora altaal largo delle coste dello Yemen, dopo che unabritannica era statada unnelle scorse ore. Un altro razzo lanciato dai ribelli Houthi si è infatti abbattuto su un’imbarcazione battente bandiera greca, che stava navigando nella zona. Stando a quanto emerso dprime ricostruzioni, si tratterebbe diportarinfuse, la Zografia, che avrebbe subito lievi danni. La United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), che fa parte della Royal Navy e fornisce consulenza sulla sicurezza marittima per le navi mercantili, ha riferito che l’incidente è avvenuto a circa 100 miglia nautiche a nord-ovest di Salif.Andrea Napolitano si è suicidato in carcere: uccise dandole fuoco Ylenia Lombardo In queste stesse ore il comando centrale degli Stati ...

Non è ancora un teatro di guerra, ma il Mar Rosso ne assume sempre di più le sembianze. Gli Houthi , in nome della loro crociata per i palestinesi di ... (ilmessaggero)

Non è ancora un teatro di guerra, ma il Mar Rosso ne assume sempre di più le sembianze. Gli Houthi , in nome della loro crociata per i palestinesi di ... (ilmessaggero)

vedi anche Gli aggiornamenti sulla guerra a Gaza Non ci sarebbero feriti L'equipaggio, composto da 24 persone, dellada un missile a largo dello Yemen, sarebbe in buone condizioni di ...16 gen 13:23 Cargo greco colpito da un missile al largo dello Yemen Unamercantile di proprietà greca è statada un missile al largo dello Yemen. Lo ha riferito la società britannica di ...La nave Zografia è stata colpita alle 10 ora locale, mentre si trovava a nord-ovest di Saleef, in Yemen. Avrebbe subito lievi danni e si starebbe ora dirigendo a Suez per una più attenta valutazione ...Un cargo greco è stato colpito oggi da un missile nel Mar Rosso meridionale. A riferirlo è stata la società britannica di ...