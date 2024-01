Nato | nel 2024 la più grande esercitazione degli ultimi decenni

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nelsarà effettuata la più”, con forze provenienti da tutti i 31 alleati e della Svezia e sarà basata sui nuovi piani di difesa dell’Alleanza. Finalmente, laha ufficialmente deciso di svolgerne due, dando seguito a una strategia annunciata a giugno scorso. “Steadfast Defender dimostrerà la nostra capacità di dispiegare rapidamente forze dal Nord America e da altre parti dell’Alleanza per rafforzare la difesa dell’Europa”, ha dichiarato un portavoce della. “Steadfast Defendersarà una chiara dimostrazione della nostra unità e forza transatlantica e della nostra determinazione a continuare a fare tutto ciò che è necessario per proteggerci ...

... ma il nuovo Trump sarebbe "senza catene", forse non uscendo dallama, bensì, "addormentandola,...vuoto lasciato dalla mancanza di una leadership forte e dalla debolezza dell'asse Francia - ...L'appuntamento è dedicato all'imperatore Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico,10 a. C. a Lione, pronipote di Augusto per parte di madre e salito al trono41 d. C. dopo l'assassinio ...Al Teatro Comunale “Francesco Paolo Tosti” di Castel di Sangro, una serata dedicata al grande compositore toscano ...Il mondo dell’agricoltura si prepara ad affrontare nuove sfide e a raggiungere nuovi traguardi tecnologici in processi, macchine e, naturalmente, ...