Naso chiuso e tosse? L’immunologo | “Non solo influenza | anche allergie stagionali”

Leggi su seriea24

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ilperennemente, starnuti a raffica,lacrimazione. Un quadro che fa subito pensare all’vista la stagione da record, ma attenzionealle. “Quando parliamo dio, come in questo periodo, ‘pre-’, ci riferiamo più frequentemente a patologie di tipo respiratorio e cioè riniti, rinocongiuntivi, asma o ‘equivalenti asmatici’ conassociata a respiro sibilante, possibile affanno e ‘fame d’aria’. Si tratta di patologie che hanno indubbiamente un forte impatto sulla popolazione considerando che, secondo fonti aggiornate e accreditate, in Italia circa la metà della popolazione soffrirebbe di ...