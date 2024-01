Napoli | Osimhen si ferma con la Nigeria | le condizioni

Le condizioni fisiche di Victor, attaccante del, dopo l'infortunio accusato in Coppa d'Africa Allarme in casa Nigeria per Victor. Dopo l'esordio con gol in Coppa d'Africa, l'attaccante delnon si è ...Presentazione del match COME ARRIVA IL" Assenti per infortunio Olivera, Natan, Meret e Ostigard oltre ad Anguissa eche partecipano alla Coppa d'Africa. Mazzarri dovrebbe affidarsi al ...Il Napoli di Walter Mazzarri vive una situazione tutt’altro che rose e fiori, ma va anche detto che l’allenatore toscano non ...Cyril Ngonge è ad un passo dal Napoli. Beffata la Fiorentina, altra squadra sulle tracce del belga. Luca Calamai, opinionista di Radio FirenzeViola, ex firma de La Gazzetta dello Sport, si è così espr ...