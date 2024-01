Napoli in emergenza infortuni | sapete di chi è la colpa?

Leggi su napolipiu

(Di martedì 16 gennaio 2024)sotto assedio degli: De Laurentiis individua il colpevole, ma ha già nuovi piani in vista con il possibile ritorno di Sinatti. La città partenopea è in preda a un’inaspettatache sta gettando nell’incertezza il destino della squadra azzurra in questa stagione. Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, sembra aver individuato il colpevole dietro questa serie di sfortunati contrattempi che hanno colpito quasi tutti i giocatori, portieri compresi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis avrebbe individuato il precedente preparatore atletico come il principale responsabile di questa crisi fisica che sta affliggendo il. “Non si è salvato nessuno: da agosto a oggi si sono infortunati quasi tutti, con poche ...