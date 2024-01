Napoli | Hamed Traore è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche

(Di martedì 16 gennaio 2024)in corso per, centrocampista del Bournemouth in procinto di trasferirsi in prestito al. L’ex Sassuolo si è recato in mattinata a, a Roma, per sottoporsi ai test fisici di rito e, se tutto dovesse andare nel migliore dei modi, potrà firmare il contratto e diventare un nuovo giocatore dei partenopei. Se è vero che nella maggior parte dei casi si tratta di una pura formalità, perè invece uno step importante dato che è stato fermo a lungo per infortunio – appena 36 minuti giocati in stagione – e ilvuole assicurarsi di puntare su un giocatore in salute. La formula dell’operazione è un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. SportFace.

Mazzarri sogna Buongiorno - Illavora per rinforzarsi sul mercato: come riporta il Corriere dello Sport dopo l'acquisto diJunior Traore si lavora per il reparto difensivo, vero tallone d'achille dopo la partenza di ...Dopo Pasquale Mazzocchi eTraore, ilè ad un passo dalla fumata bianca per Cyril Ngonge , con la società di Aurelio De Laurentiis che ha raggiunto un accordo con l'Hellas Verona per il cartellino dell'esterno ...De Laurentiis aveva annunciato più interventi nel mercato di gennaio. Occorre sistemare qualcosa in quella che è una stagione molto complicata per il Napoli e tanto può passare dagli acquisti in quest ...Hamed Traore è a Roma, a Villa Stuart, per le visite mediche col Napoli. Ad accompagnarlo, tra gli altri, il capo scout del Napoli, Maurizio Micheli ...