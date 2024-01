Napoli-Fiorentina | in otto saltano la Supercoppa Italiana

(Di martedì 16 gennaio 2024) La nuovaè pronta a partire giovedì alle 20 con la prima semifinale tra, chi vince in partita secca affronta in finale il 22 gennaio la vincente di Inter-Lazio per alzare il primo trofeo stagionale del calcio italiano. Si gioca in Araba Saudita, scelta che...

A Ryad, in Arabia Saudita, Napoli e Fiorentina inaugureranno il nuovo format della Final four Supercoppa Italiana 2024. La vincente affronterà in ... (sport.periodicodaily)

Ruud Krol è intervenuto in un'intervista ai microfoni di Violanews in vista della semifinale di Supercoppa fra Napoli e Fiorentina :... (calciomercato)

...in questo mercato" Mg Cremona 05/04/2023 - Coppa Italia / Cremonese -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Antonin Barak A Sky Sport fanno il punto sulla situazione dele ...Tutte e tre le gare della Supercoppa italiana - le semifinalie Inter - Lazio e la finale - vedranno al termine la premiazione sul campo del miglior giocatore del match. Lo annuncia la Lega Serie A, in vista della manifestazione che si terrà ...Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha parlato del calciomercato del Napoli al sito del TGR. “Dopo Traore’ e Ngonge, ADL punterà a chiudere Barak con l’amico Commisso lì in Arabia. Il giocato ...Secondo giorno di lavoro per il Napoli a Riad. La squadra di Walter Mazzarri prepara la semifinale della supercoppa contro la Fiorentina in programma allo ...