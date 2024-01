Napoli | è fatta per Ngonge | costo del cartellino ed ingaggio | le cifre dell’operazione

Leggi su dailynews24

(Di martedì 16 gennaio 2024) La SSCha chiuso il terzo acquisto del mercato di gennaio. Dopo Mazzocchi e Traorè, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha acquistato le prestazioni sportive dell’attaccante dell’Hellas Verona, Cyril, il quale si trasferirà in azzurro per una cifra di 20 milioni di euro bonus compresi. In azzurro, come annunciato da Nicolò Schira L'articolo