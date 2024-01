Napoli | Controlli dei carabinieri a San Pietro a Patierno

(Di martedì 16 gennaio 2024) effettuato un servizio a largo raggio sul territorio, arrestato uomo durante idella stazione diSanhanno effettuato un servizio a largo raggio sul territorio. Durante le operazioni è stato arrestato per evasione G. R., classe 1975. L’uomo è stato bloccato mentre passeggiava a via briganti di rientro mentre rincasava. Denunciato per ricettazione un 39enne originario di Portici trovato a bordo di un’auto rubata. Sono 13 le persone identificate e 3 i segnalati alla prefettura perché trovati con modiche quantità di droga, 4 le sanzioni al codice della strada per un totale di 5mila euro. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Napoli Centro e Chiaia : controlli in Centro città , 3 denunciati. Sanzioni a nota azienda dolciaria napoletana controlli in vista del Natale per i ... (puntomagazine)

...utilizzata anche un'ambulanza dai narcotrafficanti arrestati dai carabinieri e dalla Dda di. ... in particolare durante il periodo delle restrizioni per il Covid, per eludere i. A capo .... Stese vere, finte segnalazioni,delle forze dell'ordine. Alcune notti fa, dopo un periodo di relativa calma, si sarebbe sparato di nuovo nella zona dei Quartieri Spagnoli, dove la ...Uno dei due gruppi di narcotrafficanti sgominati oggi dai carabinieri con misure cautelari per 29 indagati utilizzava anche un'ambulanza per trasportare la droga; un sistema che sarebbe stato usato pe ...I carabinieri della stazione di Qualiano hanno denunciato per smaltimento e trasporto illecito di rifiuti un 44enne di origini romene.