Napoli Club Piacenza Partenopea | donazione per il piccolo Arturo | un forte messaggio di sensibilizzazione

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ilraccoglie 600 euro per sostenere le cure del, un gesto che lancia unalla. Non solo la passione per il calcio e l’amore per la maglia azzurra, ilha realizzato un progetto dial fine di sostenere le cure del bambino piacentino,Ferri. LadelLa storia delFerri ha toccato i cuori di diverse persone, tra cui i tifosi ...

È uno dei giovani che è stato aggregato da Walter Mazzarri in vista della Supercoppa Italiana. Il suo agente ha rilasciato un’intervista in cui ha ... (spazionapoli)

Il Manchester City domina in Europa , il Napoli brilla in Italia: i Ricavi e gli utili dei club campioni. Il Manchester City ha registrato i Ricavi ... (napolipiu)

Napoli non molla Samardzic nonostante ostacoli. Diritti d’immagine e commissioni frenano l’ affare . Juventus in competizione. Nonostante le ... (napolipiu)

... Capri Palace (Anacapri), Gold Tower Lifestyle Hotel (). Radahotel, Laqua Countryside (Cicciano), Giardini Poseidon (Forio d'Ischia) e Arienzo Beach(Positano). "Sono particolarmente ......di far fuori un mostro sacro del calcio non fa seguito il coraggio di mostrare una visione del. Ae in Italia è pieno di tifosi che considerano il portoghese un tecnico scarso. Succede. ...A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: “Ngonge e Traorè Gli acquisti di gennaio mi sembrano quelli del gratta e vinci. Cioè metti pochi ...Mentre è in fermento il calciomercato invernale, il Napoli è in Arabia Saudita, dove giocherà la Supercoppa europea; semifinale giovedì 18 gennaio alle ore 20 contro la Fiorentina.