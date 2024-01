Napoli | Cajuste svolge parte dell’allenamento in gruppo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Secondo giorno di lavoro per ila Riyadh, dove avrà luogo la Supercoppa Italiana 2024. Con una buona notizia:ha svoltodel lavoro insieme ale cerca un recupero lampo. La squadra di Walter Mazzarri scenderà in campo contro la Fiorentina all’Al-Awwal Park Stadium giovedì alle ore 20 italiane (22 locali). Solo terapie per Demme, costretto ad abbandonare ieri l’allenamento per un risentimento. Ilè stato impegnato in un lavoro di rapidità seguito da seduta tecnico tattica. La seduta di allenamento si è chiusa con una partitina a campo ridotto 8 contro 8. SportFace.

