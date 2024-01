Napoli-Barak | trattativa in salita | prima offerta rifiutata | la Fiorentina chiede di più

Calciomercato Napoli : Barak è l’obiettivo per rinforzare il centrocampo: le richieste della Fiorentina per lasciarlo partire Mentre il Napoli ... (calcionews24)

Clamoroso retroscena di Venerato: Lindstrom può lasciare il Napoli già a gennaio, non ha spazio. Pronto Ngonge al suo posto, ma è asta. Per la ... (napolipiu)

Barak ha già detto sì al Napoli, vuole fortemente il trasferimento: summit in Arabia per chiudere l’affare, formula con prestito e diritto di ... (napolipiu)

Per il centrocampo sta perdendo quota Samardzic, restano invece i nomi di Mangala del Nottingham Forest e didella Fiorentina. Ilci prova per Popovic, talento che piaceva anche al ...Calcio mercato- Gianluca Di Marzio , giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: CalcioNapoli24.it è ...La semifinale con la Fiorentina farà da prologo anche all’incontro di mercato per Antonin Barak, 29 anni, centrocampista ceco ...Traoré al Napoli. Il centrocampista ivoriano svolgerà oggi le visite mediche a Villa Stuart di Roma. Assisterà anche un esperto in malattie infettive.