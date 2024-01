Napoli | Barak piace sia a Meluso che a Mazzarri Cajuste ha deluso le aspettative Sky

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 gennaio 2024) A Sky Sport fanno il punto sulla situazione dele sul mercato condotto dal presidente De Laurentiis. Massimo Ugolini sottolinea che l’esigenza del mercato azzurro rimane il difensore centrale. Il presidente del club azzurro per adesso ha chiuso dei colpi solo in attacco. Poi, in studio, Gianluca Di Marzio fa il punto sulle ultime trattative. Le parole di Massimo Ugolini sulDa, l’inviato di Sky, Massimo Ugolini: «La priorità resta un centrale difensivo. Ilsta sondando varie strade. Come del resto manca un alternativa a centrocampo, box to box, che sia un alternativa a Anguissa.non ha soddisfatto le». Gianluca Di Marzio sul mercato delNegli studi di Sky, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, fa il punto ...