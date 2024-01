Napoli | al Teatro Troisi il concerto degli Area Medina

(Di martedì 16 gennaio 2024) Comunicato Stampa – Sandro Tacinelli “Una festa per Pino Daniele. I 40 anni di Sciò live”. L’evento è in programma giovedì 7 marzo prossimo con inizio alle ore 21 Con Pino Daniele nel cuore, per un momento fatto di emozione … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Da venerdì 29 a lunedì 1° gennaio ci attende un lungo weekend ricco di Eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere gli spettacoli musica li nelle ... (2anews)

Settima edizione da record per il Premio “ Donne per Napoli ” – Carpisa Yamamay Miriade, ideato dall’imprenditore Raffaele Carlino, presidente di ... (ilblogdigio)

Da venerdì 5 a domenica 7 gennaio ci attende il weekend dell’Epifania ricco di Eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere la Festa della Befana a ... (2anews)

Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio ci attende un weekend ricco di Eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere Per questo weekend dell’Epifania ... (2anews)

Nuovo appuntamento al Teatro Cilea di Napoli con Paolo Caiazzo che sarà in scena con lo spettacolo “Separati… ma non troppo” . Quattro appuntamenti ... (2anews)

... che arriverà alRendano di Cosenza venerdì 26 gennaio (ore 20.30), sabato 27 gennaio (ore 20.30) e domenica 28 gennaio (ore 18.30). Dopo l'enorme successo riscosso a, i famosi attori ...... e anche un luogo di incontro, uno spazio di vita per i giovani con sale convegni, spazi per il cinema e il. Un altro passo verso la rinascita della nostra'.Enzo Moscato se ne è andato, è morto mentre in teatro, nella sua Sala Assoli, il suono delle sue parole risuonavano sulle labbra di Isa Danieli, una delle attrici che più gli ha voluto bene e gli è… L ...Gli scavi per la realizzazione del nuovo parco pubblico di Bacoli hanno portato alla luce i resti di una villa romana: forse apparteneva a Plinio il Vecchio.