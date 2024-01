Napoli | accordo per Ngonge | le cifre e il ruolo nella rosa di Mazzarri

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 gennaio 2024) Aurelio De Laurentiis aveva annunciato unattivo sul mercato di gennaio e così è stato. Dopo Traorè che oggi formalizzerà il suo passaggio all’ombra del Vesuvio dopo le visite mediche, i partenopei sono pronti a chiudere anche per Cyrildel Verona. Manca solo l’ufficialità: ai gialloblu dovrebbero andare 10 milioni di euro, cifra leggermente inferiore rispetto alla richiesta iniziale di 12 milioni.al: ilL’arrivo del belga riempie il reparto degli esterni ma dà alcune soluzioni tattiche interessanti aparte dietro Politano nelle gerarchie a destra: Zerbin è pronto per il trasferimento al Frosinone, ma anche Lindstrom potrebbe partire in prestito per trovare più minuti. L’esterno (quasi) ex Verona sarebbe ...