Napoletano | centro di inclusione sociale a sostegno dei giovani con autismo e disabili

(Di martedì 16 gennaio 2024) Caserta. “I ragazzi contà, ultimata la scuola, restano soli, confinati nelle proprie case e hanno come unici amici i loro genitori. I centri diurni, invece, svolgono una funzione educativa, assistenziale e riabilitativa ponendo alla persona. A Caserta mancano o sono troppo pochi, perché il Comune ignora queste esigenze di popolazione più debole? È una inefficienza che getta vergogna sull’intera macchina comunale“. Così il consigliere comunale Pasquale(FdI) che interviene a gamba tesa sulla carenza di welfare intorno al tema dellatà a Caserta. La prossima settimana è prevista la presenza del ministro delletà Alessandra Locatelli in città alla quale saranno evidenziate le carenze di assistenza e attenzione verso il mondo dei diversamente abili in tutta la ...

Ha provato a sedare una rissa, cercando di separare due giovani che litigavano in un centro scommesse ma è stato ferito ad una mano. È finito in ... (teleclubitalia)

...della Pizza è nata per tributare un riconoscimento dell'Arte tradizionale del pizzaiuolo... Aldella farina occorre aggiungere l'acqua dentro la quale avrete precedentemente fatto ...Un dibattito attivato dalle interrogazioni a firma delle opposizioni aldi un Question time ... Prende a pugni un medico al pronto soccorso, un arresto nelEnnesima violenza contro il ...Ma soprattutto, per condividere la filosofia che ha guidato l’azienda al successo, centrata sulla sapiente arte della ... accoglie i visitatori in un’atmosfera che ricrea il rito del caffè napoletano.Un 35enne napoletano è stato arrestato dai carabinieri di Ardenza in flagranza di reato per rapina impropria e ricettazione. L'uomo era giunto al centro ...