Mutui | tassi giù a dicembre | Abi registra calo a 4 | 42%

(Di martedì 16 gennaio 2024) Salgono ancora quelli sui prestiti alle imprese Acalano iapplicati dalle banche italiane sui nuovimentre salgono ancora quelli sui prestiti alle imprese. E' quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi che segnala come il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 4,42%, rispetto al 4,50% di

Finalmente un sospiro di sollievo per le famiglie con un mutuo e per quelle si apprestano ad accenderne uno. dopo 24 mesi di continui rialzi delle ... (ilfattoquotidiano)

Nell'ultimo mese dell'anno il tasso sui nuovierogati dalle banche in Italia alle famiglie è diminuito al 4,42%, dal 4,50% del mese ... con un rialzo complessivo deidi riferimento pari a 4,...Salgono ancora quelli sui prestiti alle imprese A dicembre calano iapplicati dalle banche italiane sui nuovimentre salgono ancora quelli sui prestiti alle imprese. E' quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi che segnala come il tasso medio sulle nuove ...A dicembre calano i tassi applicati dalle banche italiane sui nuovi mutui mentre salgono ancora quelli sui prestiti alle imprese. E’ quanto emerge dal rapporto mensile dell’Abi che segnala come il tas ...Finalmente un sospiro di sollievo per le famiglie con un mutuo e per quelle si apprestano ad accenderne uno. Dopo 24 mesi di continui rialzi delle rate e dei tassi, in dicembre si è registrata la prim ...