Mutui | tassi giù a dicembre | Abi registra calo a 4 | 42%

Leggi su italiasera

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Acalano iapplicati dalle banche italiane sui nuovimentre salgono ancora quelli sui prestiti alle imprese. E’ quanto emerge dal rapporto mensile dell’Abi che segnala come il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 4,42%, rispetto al 4,50% di novembre. Si allarga così il differenziale rispetto aiapplicati sui nuovi prestiti alle imprese che sale al 5,69% dal 5,59% di novembre. Rispetto a2021, quando il dato per le imprese era all’1,18% e quello suiall’1,40% si conferma l’andamento divergente con un aumento di 451 punti base per le società non finanziarie e di 302 per l’acquisto di abitazioni. L'articolo proviene da Italia Sera.