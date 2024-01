Mutui in calo | tassi d' interesse al 4 | 42% a dicembre | è il primo ribasso in 24 mesi Attesa per i tagli Bce

Finalmente un sospiro di sollievo per le famiglie con un mutuo e per quelle si apprestano ad accenderne uno. dopo 24 mesi di continui rialzi delle ... (ilfattoquotidiano)

Rispetto a dicembre 2021, quando il dato per le imprese era all'1,18% e quello suiall'1,40% si conferma l'andamento divergente con un aumento di 451 punti base per le società non finanziarie ......sui nuovierogati dalle banche in Italia alle famiglie è diminuito al 4,42%, dal 4,50% del mese precedente. Lo riporta l' ABI nel suo Rapporto mensile segnalando che si tratta del primo...Primo dietrofront dei tassi sui mutui dopo 24 mesi di rialzi, in vista dei tagli attesi dal mercato da parte della Bce nel 2024. A dicembre, secondo i dati diffusi dall'Abi, quelli sulle ...La discesa è sottolineata dall’indice Euribor, a cui sono collegate le rate dei mutui a tasso variabile. A fine dicembre l’Euribor a 3 mesi è diminuito al 3,9% dal 4% di novembre, anticipando un calo ...