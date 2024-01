Mutui | Abi | a dicembre tasso giù al 4 | 42% | salgono ancora per prestiti a imprese**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. - (Adnkronos) - Acalano i tassi applicati dalle banche italiane sui nuovi mutui mentrequelli suialle imprese. E' quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi che segnala come ilmedio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 4,42%, rispetto al 4,50% di novembre. Si allarga così il differenziale rispetto ai tassi applicati sui nuovialle imprese che sale al 5,69% dal 5,59% di novembre. Rispetto a2021, quando il dato per le imprese era all'1,18% e quello sui mutui all'1,40% si conferma l'andamento divergente con un aumento di 451 punti base per le società non finanziarie e di 302 per l'acquisto di abitazioni.