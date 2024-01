Musica in lutto | addio alla musicista rimasta ustionata

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 16 gennaio 2024) Una notizia sconvolgente ha colpito la comunità di Chieti e il mondo della: Liudmyla Vershynina, stimataucraina, è deceduta a seguito delle gravissime ustioni riportate in un incidente domestico. La tragedia si è consumata nella sua abitazione di via dei Celestini a Chieti, dove un incendio aveva gravemente ferito la donna dieci giorni fa. Vershynina, 40 anni, era un’acclamata percussionista, membro dell’orchestra “I virtuosi di Kiev“. Residente a Chieti da mesi, grazie a un programma di protezione dell’Unione Europea, laviveva con il marito, un violoncellista, che fortunatamente non era in casa al momento dell’incidente. L’incendio era scoppiato la sera del 4 gennaio, causato da una stufetta elettrica posizionata vicino al divano, che avrebbe accidentalmente incendiato alcuni panni messi ad ...