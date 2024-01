Musetti-Van Assche | Australian Open secondo turno | ultime e diretta TV

(Di martedì 16 gennaio 2024) Questa notte, con orario stimato per le 2.15 e comematch sul campo 7 dopo quello femminile tra Anisimova e Podoroska, Lorenzoaffronta Luca Vannella sfida valida per ildegli. Una sfida che si preannuncia interessante, nonostante l’italiano parta favorito sulla carta, in virtù di una migliore posizione nel ranking, ma che può anche rivelare diverse sorprese. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il match-Van-Van: le ...

... i match da almeno quattro set Galan - BaezAssche de Minaur - Arnaldi Tiafoe - MachacSecondo turno anche per Lorenzo, che sul campo 7 (secondo match) affronta il francese LucaAssche. Dove vedere gli Australian Open in tv e in streaming Gli Australian Open vengono ...Secondo turno anche per Lorenzo Musetti, che sul campo 7 (secondo match) affronta il francese Luca Van Assche. Dove vedere gli Australian Open in tv e in streaming Gli Australian Open vengono ...Primo turno degli Australian Open quasi da En Plein per gli italiani che ieri hanno dimostrato che possono dire la ...