Multe | regole | parametri | pubblicate le linee guida dell’AgCom sugli influencer

Multe salatissime per gli influencer che violano le nuove regole di Agicom, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Dopo il ... (361magazine)

Arrivano delle Nuove regole in Italia per gli influencer dopo il caso Ferragni. Chi è a rischio e le multe L'articolo Nuove regole per gli ... (novella2000)

fino a 600mila euro In caso di violazione delle, si applicano lepreviste dal Testo unico: da 10mila a 250mila euro per la trasparenza pubblicitaria, da 30mila a 600mila euro in ...Approfondimento L'inchiesta, l'immagine, le: così il caso Ferragni (non) cambierà il mondo degli influencer di Emanuele Capone 12 Gennaio 2024Stop odio e istigazione al reato, trasparenza, tutela dei minori: previste nuove multe e sanzioni per chi contravviene al codice di condotta ...Con il nuovo anno ci sono nuove regole per gli utenti della strada, ecco quali sono le scadenze, i bonus e i costi della revisione auto.