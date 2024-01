Multe | regole | parametri | pubblicate le linee guida dell’AgCom sugli influencer

Arrivano delle Nuove regole in Italia per gli influencer dopo il caso Ferragni. Chi è a rischio e le multe L'articolo Nuove regole per gli ... (novella2000)

Social network, parametri: pubblicate le linee guida dell'AgCom sugli influencer di Emanuele Capone 16 Gennaio 2024Le linee guida di Agcom Non sono ancoraprecise, quelle di Agcom, ma costituiscono ... Levanno dai 10mila ai 250mila euro per le questioni legate alla comunicazione pubblicitaria adoperata ...A Venezia, dal 16 gennaio 2024, è previsto il contributo di accesso per accedere al centro antico. Ecco le date, quanto costa e come prenotare.Autovelox, stop all’uso “selvaggio” da parte di Comuni e Province per far cassa. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, promette nuovi paletti per regolamentare l’utilizzo d ...